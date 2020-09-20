Линас Линкявичюс: Лукашенко крайне слаб, он – бывший президент и не может ничего решать 3 20.09.2020, 16:02

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Фото: Delfi

МИД Литвы считает, что диктатор не может говорить от имени своего народа.

Александр Лукашенко – бывший президент Беларуси, поэтому не может выполнять обязанности главы государства, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе дискуссии в центре Atlantic Council в США, пишет "Гордон".

Линкявичюс выразил мнение, что Лукашенко будет пытаться сблизиться с Россией. Но любые его решения будут считаться незаконными, считает глава МИД Литвы.

"Соглашение о Союзном государстве между Беларусью и Россией было заключено на 20 лет. Кто-то скажет, что это слишком долго – но там все было не так гладко. А теперь, пожалуй, нет никаких препятствий. Лукашенко крайне слаб, и я скажу больше: он – бывший президент. Это политическое заявление. Морально и политически он исчерпал свой мандат уже давно. Он не может говорить от имени своего народа, он не может ничего решать (или даже подписывать, кто знает?). И это должно быть установлено", – сказал Линкявичюс.

Лукашенко в последние годы разрушил "остатки независимости и суверенитета" Беларуси, подчеркнул глава МИД Литвы.

"Лукашенко всегда говорил, что он сторож суверенитета и независимости Беларуси. Но со временем мы поняли, что его единственной задачей является остаться у власти любой ценой, даже ценой суверенитета и независимости своей страны", – добавил он.

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