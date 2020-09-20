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Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД

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  • 20.09.2020, 16:24
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Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД

Они готовы уволиться.

Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала «Дождь», что уже вчера 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.

«Деанонимизация работает очень хорошо. Вчера была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом. То есть конверсия 20% — это очень хорошие цифры», — рассказал Ярослав.

Напомним, что вчера киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования первую тысячу фамилий сотрудников МВД. В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.

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