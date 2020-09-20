Фоторепортаж: Марш справедливости в Минске 20.09.2020, 16:59

4,083

Десятки тысяч жителей столицы идут с национальными флагами.

Десятки тысяч минчан вышли на Марш справедливости. Колонна, которая шла по улицам Тимирязева, Кальварийская и Романовская слобода, уже вышла на Немигу. Люди двигаются в сторону станции метро «Немига».

Сформировалась еще одна колонна, которая движется от Стелы по улицам Тимирязева и Кальварийской. Она также двигается в сторону Немиги.

Сюда же идут люди по проспектам Дзержинского и Победителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».