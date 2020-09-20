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Фоторепортаж: Марш справедливости в Минске

  • 20.09.2020, 16:59
  • 4,083
Фоторепортаж: Марш справедливости в Минске

Десятки тысяч жителей столицы идут с национальными флагами.

Десятки тысяч минчан вышли на Марш справедливости. Колонна, которая шла по улицам Тимирязева, Кальварийская и Романовская слобода, уже вышла на Немигу. Люди двигаются в сторону станции метро «Немига».

Сформировалась еще одна колонна, которая движется от Стелы по улицам Тимирязева и Кальварийской. Она также двигается в сторону Немиги.

Сюда же идут люди по проспектам Дзержинского и Победителей.

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