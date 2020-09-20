Светлые моменты Марша справедливости 20.09.2020, 17:32

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Фото: gazetaby.com

Фотографии, которые заряжают на позитив.

Отличительной особенностью нынешнего марша Справедливости является то, что демонстранты вынимали из сумок и рюкзаков бчб-символику и плакаты только уже объединившись, чтобы не быть задержанными еще на подступах к единомышленникам, пишет gazetaby.com.

Многие пришли с флагами районов. Из заметных плакатов и растяжек – «Народ – чемпион» (в голове колонны представителей Свободного объединения спортсменов Беларуси) и «Шантаж детьми – это подло».

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

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