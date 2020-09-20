В Жодино прошла акция памяти Никиты Кривцова 20.09.2020, 17:43

Сегодня 40 дней, как его не стало.

В Жодино акцию солидарности сделали в память о Никите Кривцове. Сегодня 40 дней, как его не стало.

Никита Кривцов пропал 12 августа. По словам родственников, утром этого дня он поехал на работу в поселок Королев стан под Минском. Тело Никиты Кривцова нашли 22 августа в лесополосе в черте Минска. По сообщению Следственного комитета, он якобы задушился. По факту смерти Следственный комитет не возбуждал уголовного дела.

Видео от читателей сайта Charter97.org.

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