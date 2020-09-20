В Минске Марш справедливости подходит к завершению2
- 20.09.2020, 19:21
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Люди расходятся большими группами, чтобы избежать нападений карателей.
В Минске Марш справедливости подходит к завершению. На площади Якуба Коласа участники Марша сворачивают флаги и расходятся большими группами.
«Друзья, соблюдайте осторожность. Расходимся только большими группами, без символики.
Не заходим во дворы в районе улиц Хоружей и Козлова - там много тихарей. Охраняем людей, которые несли флаги и звукоусиливающую аппаратуру», - отмечает телеграм-канал «Баста!».