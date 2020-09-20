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В Минске Марш справедливости подходит к завершению

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  • 20.09.2020, 19:21
  • 5,446
В Минске Марш справедливости подходит к завершению
Фото: «Радыё Свабода»

Люди расходятся большими группами, чтобы избежать нападений карателей.

В Минске Марш справедливости подходит к завершению. На площади Якуба Коласа участники Марша сворачивают флаги и расходятся большими группами.

«Друзья, соблюдайте осторожность. Расходимся только большими группами, без символики.

Не заходим во дворы в районе улиц Хоружей и Козлова - там много тихарей. Охраняем людей, которые несли флаги и звукоусиливающую аппаратуру», - отмечает телеграм-канал «Баста!».

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