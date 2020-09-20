Один из лучших гандболистов Беларуси поддержал протестующих 2 20.09.2020, 19:40

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фото: pressball.by

Артем Королек сфотографировался с бело-красно-белым флагом.

Линейный сборной Беларуси и польского «Кельце» Артем Королек опубликовал в Инстаграме фото с бело-красно-белым флагом.

«Жыве Беларусь», — написал спортсмен.

На последнем чемпионате Европы, что приняли Австрия, Норвегия и Швеция, Королек с 37 голами вошел в пятерку лучших бомбардиров (семь игр, 74% точности). Чех Онджей Здрагала также забросил 37 мячей, однако процент его бросковой точности был ниже (семь игр, 63%).

В апреле белоруса признали лучшим линейным чемпионата Польши по версии sportowefakty.wp.pl.

фото: pressball.by

фото: pressball.by

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