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Один из лучших гандболистов Беларуси поддержал протестующих

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  • 20.09.2020, 19:40
  • 2,996
Один из лучших гандболистов Беларуси поддержал протестующих
фото: pressball.by

Артем Королек сфотографировался с бело-красно-белым флагом.

Линейный сборной Беларуси и польского «Кельце» Артем Королек опубликовал в Инстаграме фото с бело-красно-белым флагом.

«Жыве Беларусь», — написал спортсмен.

На последнем чемпионате Европы, что приняли Австрия, Норвегия и Швеция, Королек с 37 голами вошел в пятерку лучших бомбардиров (семь игр, 74% точности). Чех Онджей Здрагала также забросил 37 мячей, однако процент его бросковой точности был ниже (семь игр, 63%).

В апреле белоруса признали лучшим линейным чемпионата Польши по версии sportowefakty.wp.pl.

фото: pressball.by
фото: pressball.by
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