Один из лучших гандболистов Беларуси поддержал протестующих

Один из лучших гандболистов Беларуси поддержал протестующих2
- 20.09.2020, 19:40
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Артем Королек сфотографировался с бело-красно-белым флагом.
Линейный сборной Беларуси и польского «Кельце» Артем Королек опубликовал в Инстаграме фото с бело-красно-белым флагом.
«Жыве Беларусь», — написал спортсмен.
На последнем чемпионате Европы, что приняли Австрия, Норвегия и Швеция, Королек с 37 голами вошел в пятерку лучших бомбардиров (семь игр, 74% точности). Чех Онджей Здрагала также забросил 37 мячей, однако процент его бросковой точности был ниже (семь игр, 63%).
В апреле белоруса признали лучшим линейным чемпионата Польши по версии sportowefakty.wp.pl.