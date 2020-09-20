Министр финансов РФ: Лукашенко почти ничего не получит из кредита ЕФСР 12 20.09.2020, 20:32

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Большая часть кредита режиму Лукашенко от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом».

Большая часть кредита в $500 млн, который режим Лукашенко получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Задолженность Беларуси перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн", - сказал Антон Силуанов, отвечая на вопрос, пойдет ли большая часть суммы кредита на погашение долга перед "Газпромом".

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