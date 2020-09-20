В Сети опубликовали данные еще 1000 карателей Караева 20.09.2020, 21:08

иллюстрационное Фото: «Радыё Свабода»

Это сотрудники МВД из Бреста и Брестской области.

Телеграм-канал nexta_live опубликовал личные данные еще 1000 белорусских силовиков.

«Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато.

Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области», - пишет nexta_live.

Напомним, что вчера была опубликована первая 1000 имен силовиков, и 200 из них сразу же обратились к представителям гражданского общества с просьбой исключить из списка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».