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«Мы, жители «Площади Перемен», хотим сказать: нас не закрасить, не стереть, не разорвать»

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  • 20.09.2020, 21:17
  • 3,820
«Мы, жители «Площади Перемен», хотим сказать: нас не закрасить, не стереть, не разорвать»

Соседи задержанного Степана Латыпова записали для него трогательное видеообращение.

Степана Латыпова задержали, когда он пытался защитить от уничтожения мурал с диджеями «Перемен».

Затем Латыпов стал фигурантом уголовного дела. Сюжет о нем показали на госТВ: мужчину обвинили в том, что он якобы хотел отравить милиционеров ядом.

Соседи задержанного Степана Латыпова записали для него трогательное видеообращение.

Видео опубликовал телеграм-канал tut.by.

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