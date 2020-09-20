«Мы, жители «Площади Перемен», хотим сказать: нас не закрасить, не стереть, не разорвать»1
- 20.09.2020, 21:17
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Соседи задержанного Степана Латыпова записали для него трогательное видеообращение.
Степана Латыпова задержали, когда он пытался защитить от уничтожения мурал с диджеями «Перемен».
Затем Латыпов стал фигурантом уголовного дела. Сюжет о нем показали на госТВ: мужчину обвинили в том, что он якобы хотел отравить милиционеров ядом.
Соседи задержанного Степана Латыпова записали для него трогательное видеообращение.
Видео опубликовал телеграм-канал tut.by.