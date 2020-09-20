«Народ – чемпион»: Марш справедливости в фотографиях
- 20.09.2020, 22:17
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Марш в Минске собрал более 100 тысяч участников.
Несмотря на противодействия силовиков, демонстранты сумели объединиться в общую колонну. Ее маршрут постоянно менялся, в конце марш вышел к площадям Победы и Якуба Коласа.
По данным агентств Reuters и БелаПАН марш 20 сентября в Минске собрал более 100 тысяч участников.
Марши справедливости прошли во всех областных городах Беларуси.
Представляем вашему вниманию фотографии «Радыё Свабода».