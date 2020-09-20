закрыть
20 сентября 2020, воскресенье, 23:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Народ – чемпион»: Марш справедливости в фотографиях

  • 20.09.2020, 22:17
  • 3,994
«Народ – чемпион»: Марш справедливости в фотографиях
фотo: gazetaby.com

Марш в Минске собрал более 100 тысяч участников.

Несмотря на противодействия силовиков, демонстранты сумели объединиться в общую колонну. Ее маршрут постоянно менялся, в конце марш вышел к площадям Победы и Якуба Коласа.

По данным агентств Reuters и БелаПАН марш 20 сентября в Минске собрал более 100 тысяч участников.

Марши справедливости прошли во всех областных городах Беларуси.

Представляем вашему вниманию фотографии «Радыё Свабода».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип