«Народ – чемпион»: Марш справедливости в фотографиях 2 21.09.2020, 8:46

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фотo: gazetaby.com

Марш в Минске собрал более 100 тысяч участников.

Несмотря на противодействия силовиков, демонстранты сумели объединиться в общую колонну. Ее маршрут постоянно менялся, в конце марш вышел к площадям Победы и Якуба Коласа.

По данным агентств Reuters и БелаПАН марш 20 сентября в Минске собрал более 100 тысяч участников.

Марши справедливости прошли во всех областных городах Беларуси.

Представляем вашему вниманию фотографии «Радыё Свабода».

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