«Баста!»: План действий на 21 сентября 3 21.09.2020, 9:14

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Фото: AFP

Наносим удары по таракану везде, где это возможно.

Telegram-канал «Баста!» предложил свой план действий на новый день протестов в Беларуси.

- Доброе утро, друзья. Начинаем новую неделю горячей белорусской осени, новый этап Сопротивления. Развиваем и усиливаем наиболее успешные направления атаки.

❗️ Наносим удары по таракану везде, где это возможно, бьем по самым больным и уязвимым местам. Ключевые направления - ежедневные уличные акции, поддержка студенческих протестов, забастовки и саботаж, вечерний карнавал свободы во всех городах и районах.

❗️ Налаживаем контакты с соседями в чатах домов, дворов, кварталов. Договариваемся о координации действий. Планируем совместные мероприятия на эту неделю. Определяем направления работы и ответственных за них. Нужна помощь - обращайтесь, поделимся опытом.

❗️ Поддерживаем задержанных на выходных участниками Марша героев и Женского марша. Минчане, приходим к зданиям районных судов. Жители других городов, где прошли задержания, также приходим к зданиям судов. Поддерживаем задержанных, членов их семей.

❗️ Создаем народные дружины самообороны - в каждом квартале, районе, доме. Берем под контроль свою территорию, сами поддерживаем порядок в своих дворах и на улицах, в вузах и на заводах. Небольшая инструкция - здесь, - пишет Telegram-канал.

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