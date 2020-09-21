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В партии Меркель призвали Евросоюз ввести санкции против Лукашенко

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  • 21.09.2020, 7:39
  • 6,110
В партии Меркель призвали Евросоюз ввести санкции против Лукашенко

По мнению заместителя председателя ХДС/ХСС, «последняя маска упала» после задержаний на женском марше.

В Германии заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль призвал Евросоюз ввести санкции против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает DW.

По мнению депутата, «последняя маска упала» после жестоких задержаний участниц мирного женского марша.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и намерен ввести санкции из-за событий в стране уже до конца сентября.

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