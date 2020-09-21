Во время протестов в Минске у силовиков сломался водомет 36 21.09.2020, 7:43

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Шланги перестали подавать воду, а затем под водометом образовалась лужа оранжевого цвета.

В воскресенье, 20 сентября, во время Марша справедливости в Минске у силовиков сломался водомет, который приехал для разгона митингов.

Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что водомет сломался в районе пересечения улицы Козловского и проспекта Независимости.

Сначала шланги перестали подавать воду, а затем под водометом образовалась лужа оранжевого цвета.

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