Алесь Беляцкий: За время протестов в Беларуси задержали 12 тысяч человек 4 21.09.2020, 8:07

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Фото: ТАСС

Такого не было в истории страны.

Второй месяц с проведения президентских выборов в Беларуси продолжаются массовые протесты, забастовки и задержания участников этих акций. Правозащитники сообщают о тысячах задержанных и сотнях избитых людей.

Глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий рассказал "Настоящему Времени" о репрессиях в стране и работе правозащитников в этих условиях.

– Когда появляется очень много информации о задержанных, иногда ты тонешь в этом потоке цифр. Хочу спросить у вас, как у человека, который, очевидно, эту информацию контролирует. Если говорить о протесте с самого начала, с президентских выборов, сколько людей остаются в следственных изоляторах, они до сих пор забиты, как это было в первые дни?

– Под административным арестом находятся несколько сот человек. Понятно, что эта цифра все время меняется, потому что дают разные сроки – кому 5, кому 8, кому 15 суток. И несколько сот человек сейчас находятся как в Минске, так и в других городах Беларуси, потому что идет такой очень сильный прессинг на местных активистов, на тех людей, которые участвовали в акциях, которых вычисляли по фотоснимкам и осудили за последнюю неделю.

Протесты в Беларуси. Самое важное

Также большое количество людей было выпущено с протоколами на руках, тоже несколько сот человек, которых будут еще судить. Поэтому и приемник-распределитель в Минске, и тюрьма в Жодино, где тоже содержат административно арестованных, довольно сильно наполнены. Но учитывая, что сегодня буквально через час начнется в Минске очередная массовая акция, и по той информации мы видим, что опять милиция, спецназ, внутренние войска выдвинулись на позиции, опять, наверное, будут какие-то задержания. Я думаю, что эти места будут достаточно плотно набиты, наполнены. Но если не будет хватать мест, то, опять же, наверное, часть людей будут выпускать с протоколами на руках. Пока что у нас идет такая смешанная политика.

Вообще количество людей, которые прошли через административные задержания или просто задержания, сейчас зашкаливает. Такого, на самом деле, не было в истории Беларуси никогда. Перед днем выборов прошли примерно 1700 человек через задержания. После 9 августа – уже под 12 тысяч. Мы просто имеем какие-то колоссальные цифры людей, но люди не сдаются, люди продолжают сопротивляться, и эта цифра не окончательная.

– Это привычный масштаб для Беларуси, или это небывалое что-то в истории страны?

– Это невероятный масштаб. Обычно даже в президентские годы, в 2006 году или 2010-м, у нас за год было до 3 тысяч людей, которые подвергались репрессиям. Но сейчас ясно, что тут пошли цифры совсем другого порядка. И что самое неприятное и самое опасное – это уголовные дела. Сейчас по политическим мотивам сидят в СИЗО или находятся под подпиской, это значит, что люди находятся в уголовном деле, но в то же время находятся дома, примерно около 300 человек.

На прошлой неделе, к сожалению, и наша коллега из правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова тоже была арестована, ее обвиняют в финансировании массовых беспорядков. Это полный абсурд. Она координатор волонтерской службы "Весны", которая реально мониторила ситуацию во время митингов, которая помогала людям, которые находятся в тюрьме сейчас, они формировали передачи, собирали информацию про задержанных. Это абсолютно чистая, 100%-я правозащитная работа, но тем не менее эти репрессии коснулись уже и правозащитников.

– Это разрозненные уголовные дела, или по примеру России, когда есть одно большое дело, и по нему десятки человек арестованы?

– Тут разного вида дела будут. Некоторые – группы, некоторые – единицы. Но уже понятно, что это сотни отдельных дел. Кстати, в Молодечно одно такое уголовное дело уже началось на прошлой неделе, там судят двух человек, которых обвиняют в том, что они оказали сопротивление ОМОНу в то время, когда ОМОН выхватил пистолет, реальный боевой пистолет. Такой случай был известный в июне, во время избирательной кампании. Сейчас время пришло к суду. Из этих двух обвиняемых одного взяли под стражу просто во время суда, второй пока находится на свободе. Сам процесс идет. Но нас ждут в ближайшие месяцы десятки таких процессов, если все-таки власти не изменят свое отношение к акциям и к активистам, которые участвовали в этих акциях.

– Как вообще работает правозащитный центр, ведь это просто круглосуточная работа?

– Мы работаем в этих сложных условиях. В четверг нам вручали премию "Орел" Яна Карского, это очень известный человек, который донес информацию про Холокост во время войны в Англию, США. Он был в концлагере, где готовили евреев к расстрелу. Он подал на Запад эту информацию. Он учредил эту премию. И капитула этой премии решила поддержать морально правозащитный центр "Весна" и всех активистов, которые сейчас сопротивляются этому ужасному полуфашистскому режиму, который сейчас лютует в Беларуси.

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