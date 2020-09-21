У трусливой власти шансов нет 21.09.2020, 8:19

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Фото: Anadolu Agency

Против нее даже инвалиды на марш выходят.

Участник Марша справедливости в Минске считает, что режим Лукашенко сам подписал себе приговор. Telegram-каналом "Баста!" публикует его историю.

- Вчера в конце марша взяли подвезти парня. Когда везли, узнали, что гестаповцы начали "жестить" на Бядули и Козлова.

Полетели туда, чтобы кого-то вывезти, но там уже все закончилось. Полетели на Богдановича, там колонна из человек 300 от перекрестка с Хоружей идет к перекрестку с Машерова прямо по проезжей части. Стали перед колонной.

Когда колонна поравнялись с нами, прилетели "космонавты". Мы трех человек в машину посадили и рванули оттуда.

Один человек оказался инвалидом, приезжает на каждый воскресный марш из районного центра, а у самого нога и рука парализованы наполовину. Спрашиваю - а как же вы ходите, тяжело ведь. А он говорит, мол, ничего, главное - таракана скинуть. В очередной раз убедился, что у трусливой власти шансов нет, если против нее даже инвалиды на марш выходят.

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