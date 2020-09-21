Белорусы подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены 21.09.2020, 8:28

3,015

Видеофакт.

Как сообщают читатели Сharter97.org, белорусы Китая подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены. «Хотим поддерживать чем может всех белорусов, кто сейчас творит белорусское чудо», — написали они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».