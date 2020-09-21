Белорусы подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены
21.09.2020, 8:28
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Видеофакт.
Как сообщают читатели Сharter97.org, белорусы Китая подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены. «Хотим поддерживать чем может всех белорусов, кто сейчас творит белорусское чудо», — написали они.
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