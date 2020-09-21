закрыть
21 сентября 2020, понедельник, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены

  • 21.09.2020, 8:28
  • 3,015
Белорусы подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены

Видеофакт.

Как сообщают читатели Сharter97.org, белорусы Китая подняли бело-красно-белый флаг над одной из башен Великой китайской стены. «Хотим поддерживать чем может всех белорусов, кто сейчас творит белорусское чудо», — написали они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип