«Остановим десять заводов — в октябре страна станет свободной»12
- 21.09.2020, 9:02
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Как работает забастовка?
Видеоблогер Алесь Круткин приводит исторические примеры забастовок и считает, что именно остановка предприятий может стать решающим фактором в победе белорусской революции.
«Берите за галстук директоров и тяните их на ковер. Пусть расскажут, почему поддерживают нищету и рабство лукашизма.
Если на завод приходят каратели то покажите им силу солидарности рабочего класса. Вас 100 тысяч, а омоновцев — в 50 раз меньше.
Остановим 10 заводов, и в октябре страна станет свободной», — рассказал он в видео.