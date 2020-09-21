Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать бастующего под землей шахтера 4 21.09.2020, 9:19

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Сбор — 10 часов, проходная рудника 4РУ.

Как сообщает Telegram-канал стачкома «Беларуськалия», шахтеры собираются поддержать своего коллегу Олега Куделка, который объявил забастовку под землей.

«Поддержим Олега, нашего товарищу!

Нам нужна ваша поддержка: 10.00, проходная 4РУ! Присоединяйтесь к стачке! Вместе мы сила!

Сообщите своим родным и друзьям! Только cолидарность может остановить фашизм!» — пишет Telegram-канал.

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