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Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать бастующего под землей шахтера

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  • 21.09.2020, 9:19
  • 4,478
Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать бастующего под землей шахтера

Сбор — 10 часов, проходная рудника 4РУ.

Как сообщает Telegram-канал стачкома «Беларуськалия», шахтеры собираются поддержать своего коллегу Олега Куделка, который объявил забастовку под землей.

«Поддержим Олега, нашего товарищу!

Нам нужна ваша поддержка: 10.00, проходная 4РУ! Присоединяйтесь к стачке! Вместе мы сила!

Сообщите своим родным и друзьям! Только cолидарность может остановить фашизм!» — пишет Telegram-канал.

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