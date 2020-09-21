США введут санкции против Ирана 1 21.09.2020, 9:29

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Трамп подпишет указ, который позволит США вводить санкции против сделок с Ираном по оружию.

США собираются ввести санкции против 20 граждан и организаций Ирана, сообщает Reuters.

Уже в понедельник, 21 сентября, Штаты применят санкции против 20 лиц и организаций, причастных, по данным Вашингтона, к ядерной и ракетной программам, а также программе по обычным вооружениям Ирана.

Источники Reuters передали, что Дональд Трамп подпишет указ, позволяющий США вводить санкции в отношении других стран за проведение операций по оружию с Ираном.

В администрации не захотели комментировать информацию Reuters. Пресс-секретарь иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи заявил, что действия Вашингтона против Ирана — часть избирательной кампании, которая делают страну «более изолированной» в мировой политике.

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