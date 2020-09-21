Станислав Белковский: Лукашенко демонстративно унизили 14 21.09.2020, 9:47

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Станислав Белковский

Фото: РИА «Новости»

Cоциальная база диктатора продолжает сокращаться.

Российский публицист Станислав Белковский считает, что встреча Лукашенко в аэропорту Сочи губернатором Краснодарского края — публичное унижение. Об этом он заявил в эфире «Эха Москвы».

- Сейчас ситуация, кажется, переходит в режим стагнации, но социальная база Александра Лукашенко не расширяется. Она сокращается. Его визит в Москву на этой неделе показал, что Владимир Путин не относится к нему как к брату, даже очень младшему. Неслучайно в аэропорту Адлера в Сочи Александра Григорьевича встречал всего лишь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Специалисты по этикету и протоколу прекрасно понимают (и не только специалисты), что это демонстративное унижение. Все-таки г-н Лукашенко пока еще официально президент другой страны, с точки зрения Москвы. Москва же не считает его падшим и павшим президентом. Она подчеркивает, что он легитимный правитель, который, типа, выиграл выборы, во что никто, кроме Москвы, не верит. Нет, еще Науру, Вануату и Китай, безусловно, тоже разделяют эту версию до поры до времени. Конечно, его должен был встречать хотя бы министр иностранных дел, но министр иностранных дел его не встречал.

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