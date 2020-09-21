Ученые в Египте нашли 27 древних саркофагов 1 21.09.2020, 9:54

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Обнаруженные саркофаги закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены.

Археологи обнаружили в древнем египетском некрополе Саккаре сразу 27 саркофагов, возрастом свыше 2,5 тыс. лет, сообщают «Известия».

Находка сделана в 30 км от Каира. Отмечается, что захоронения находились в недавно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре. В Древнем Египте эта область использовалась для захоронений. Ныне Саккара внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечает Би-би-си 20 сентября.

Исследователи сообщили, обнаруженные саркофаги закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены.

В июле стало известно, что ученые раскрыли тайну «кричащей мумии». Специалистам удалось определить, что стало причиной смерти женщины, чью «кричащую мумию» обнаружили в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахар.

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