Эксперты о вакцине, которой привился белорусский премьер: Вопрос безопасности стоит очень остро 6 21.09.2020, 10:09

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Фото: ТАСС

В мировом научном сообществе критикуют «первую в мире вакцину от коронавируса», созданную в России.

В августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V». Это событие вызвало массу вопросов в мировом научном сообществе, пишет gazetaby.com.

Регистрация вакцины произошла до прохождения третьей фазы испытаний, то есть до тестирования ее на нескольких тысячах добровольцев.

Но это не помешало высокопоставленным российским чиновникам привиться препаратом «Спутник V» и привлечь к этому делу зарубежных коллег.

3 сентября прививку сделал белорусский премьер-министр Роман Головченко. 9 сентября чиновник сообщил, что после препарата работает в полную силу и попросил по поводу его самочувствия не беспокоиться.

Чуть ранее до смелого поступка Головченко Владимир Путин заявил, что Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса.

15 сентября и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал белорусские медики приступили к клиническим испытаниям «Спутник V» – но на добровольцах пока не испытывали

Между тем ученые обеспокоены статистическими аномалиями, выявленными при публикации итогов первой и второй фазы тестирования российской вакцины от SARS-CoV-2.

Группа ученых выразила в открытом письме обеспокоенность. В нем около 40 исследователей из Европы, США, Канады и самой России ставят под сомнение достоверность данных разработчиков вакцины.

Критическое отношение к утверждениям российских коллег об эффективности созданной вакцины выразил и Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США), заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН.

На вопрос Эха Москвы о надежности вакцины Северинов ответил:

― Никто не знает. Пока что есть данные ограниченного исследования первой и второй фазы, которые недавно были опубликованы в престижном международном журнале. Правда, потом оказалось, что возможно опубликовано было то, что публиковать не стоило. Это скорее проблема уже редакции журнала, в котором результаты российского исследования были продемонстрированы.

Но так как количество людей, на которых было проведено исследование меньше сотни, то пока все, что можно сказать – что никто из них, это были молодые люди, которые были провакцинированы. Никто очень сильно не пострадал в результате вакцинации. И у всех были антитела в итоге против вируса.

Но показать, что эти антитела позволят этим людям не заразиться в тех условиях, когда человек невакцинированный заразится, на имеющихся данных невозможно. Следовательно, результатов по эффективности вакцины, вакцина нам нужна для этого – на сегодняшний момент не имеет.

Кроме того, речь идет о производстве миллионов доз. То вопрос безопасности тоже стоит очень остро. Потому что одно дело, когда 70 здоровых мужиков укололись и забыли. А другое дело, когда вы начнете это давать миллионам людей, которые могут на разных стадиях развития самых разных хронических болезней и очень может статься, что в некоторых когортах осложнения могут оказаться хуже, чем то, от чего вакцина должна защищать.

Стоит ли вакцинировать, когда есть лицензированная вакцина? Да. Поставим вопрос по-другому: стоит ли вакцинировать вакциной, эффективность которой не доказана – по-моему, нет.

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