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Сашины муки

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  • 21.09.2020, 10:23
  • 8,568
Сашины муки
Фото: ТАСС

Одно хорошее наступление решит нашу проблему раз и навсегда.

Участник Марша справедливости в Минске поделился с Telegram-каналом "Баста!" своими впечатлениями после воскресной акции.

- Пришел вчера домой после марша, а бабушка у меня спросила, долго ли будет продолжаться это "хождение по мукам. Ответил, что столько, сколько нужно, чтобы эти муки прекратить.

Оказалось, что я не так ее понял. Она имела ввиду Сашины муки, что мы мучаем его своим хождением. И добавила, что пора его уже добить, видно же по нему, что осталось только хорошенько его столкнуть.

Как бы весело и бодренько не было нам по воскресеньям, но пора уже меняться местами с властями, и мы просто обязаны перестать разбегаться. Ведь одно хорошее наступление решит нашу проблему раз и навсегда.

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