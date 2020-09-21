Сашины муки2
- 21.09.2020, 10:23
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Одно хорошее наступление решит нашу проблему раз и навсегда.
Участник Марша справедливости в Минске поделился с Telegram-каналом "Баста!" своими впечатлениями после воскресной акции.
- Пришел вчера домой после марша, а бабушка у меня спросила, долго ли будет продолжаться это "хождение по мукам. Ответил, что столько, сколько нужно, чтобы эти муки прекратить.
Оказалось, что я не так ее понял. Она имела ввиду Сашины муки, что мы мучаем его своим хождением. И добавила, что пора его уже добить, видно же по нему, что осталось только хорошенько его столкнуть.
Как бы весело и бодренько не было нам по воскресеньям, но пора уже меняться местами с властями, и мы просто обязаны перестать разбегаться. Ведь одно хорошее наступление решит нашу проблему раз и навсегда.