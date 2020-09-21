Белорусы написали открытое письмо МИДу Кипра 10 21.09.2020, 10:45

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Страна уже дважды блокировала общие европейские санкции в отношении белорусских властей.

Белорусы Кипра написали открытое письмо кипрскому МИД. В нем они просят серьезно отнестись к ситуации в Беларуси и не делать ее разменной монетой кипрской внешней политики, передает «Еврорадио».

Ранее Кипр дважды блокировал общие европейские санкции в отношении белорусских официальных лиц, ответственных за нарушения на выборах и уличное насилие.

Следующее обсуждение «белорусского вопроса” состоится сегодня, 21 сентября, на уровне Совета Евросоюза, в котором участвуют министры иностранных дел стран ЕС.

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