Бастующий под землей шахтер: Верю в новую Беларусь 9 21.09.2020, 10:58

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Олег Куделка

Забастовка под землей продолжается.

Работник "Беларуськалия" Олег Куделка остается в шахте, сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует".

"Для тех, кто сомневается - у меня есть несовершеннолетний дети, я еще не заработал на пенсию, у меня, как и у многих, есть кредит, - говорит рабочий. - Но я верю в нас и в новую процветающую прекрасную Беларусь!"

Напомним, Олег Куделка требует прекратить силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны, а также отставка гендиректора "Беларуськалия".

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