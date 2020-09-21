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Бастующий под землей шахтер: Верю в новую Беларусь

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  • 21.09.2020, 10:58
  • 4,099
Бастующий под землей шахтер: Верю в новую Беларусь
Олег Куделка

Забастовка под землей продолжается.

Работник "Беларуськалия" Олег Куделка остается в шахте, сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует".

"Для тех, кто сомневается - у меня есть несовершеннолетний дети, я еще не заработал на пенсию, у меня, как и у многих, есть кредит, - говорит рабочий. - Но я верю в нас и в новую процветающую прекрасную Беларусь!"

Напомним, Олег Куделка требует прекратить силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны, а также отставка гендиректора "Беларуськалия".

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