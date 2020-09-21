В России заявляют о срыве сроков доставки европейских грузов через Беларусь 18 21.09.2020, 11:07

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иллюстрационное фото

Массовые досмотры фур начались еще в начале сентября.

Сроки срыва поставки европейских грузов в Россию через Беларусь после решения об усилении контроля уже доходят до пяти дней, пишет tut.by.

При этом переориентация поставок на другие маршруты связана с увеличением издержек — логистическим операторам это невыгодно и из-за расположения консолидационных складов в Литве, отмечает издание.

Собеседники сообщают, что массовые досмотры фур, следующих транзитом из Литвы через территорию Беларусь в Россию начались еще в начале сентября.

Как пояснил бизнес-омбудсмен по вопросам транспорта и логистики Игорь Ребельский, решения, принимаемые белорусскими властями, бьют не только по литовскому бизнесу, но и по российскому — если в 2019 году в среднем в Беларуси досматривалась одна из ста фур, следующих транзитом в Россию, то в последние две недели фактически все российские «сборки», въезжающие со стороны Литвы, отправляются на досмотр. В среднем сейчас срок срыва поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней.

Среди возможных объездов — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км. Однако российским логистическим операторам, имеющим консолидационные склады в Литве (а таких большинство), крайне невыгодно направлять машину через польско-белорусский участок границы, отмечает Ребельский. Ситуация осложняется и тем, что до конца года Россия запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта. А вся маркировка осуществляется на литовских складах.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов отмечает также, что приграничные терминалы в Бресте и Каменном Логе уже переполнены, и автомобили отправляют на досмотр в Минск.

Мисаилов напоминает, что на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается порядка трети грузов.

Еще 10 сентября международные автоперевозчики начали получать неподписанные предупреждения о том, что фуры с прибалтийскими номерами и грузом из Литвы, Латвии, Эстонии будут задерживать на границе для большого досмотра. Информацию об этом ГТК Беларуси тогда не прокомментировал.

18 сентября таможенники сообщили об усилении контроля на границе с Евросоюзом, особенно в отношении физических лиц. При этом, как подчеркнули в ГТК, нормы ввоза товаров остались прежними.

Еще до получения официальной информации от ГТК Беларуси читатели начали присылать в редакцию сообщения о том, что на границе с Польшей, Литвой, Латвией дальнобойщиков «серьезно трясут»: проверяют наличие нового товара в транспорте, а международников, которые везут груз из Прибалтики, досматривают иногда от нескольких часов до нескольких суток.

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