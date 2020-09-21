Ультиматум 3 Эль Мюрид

21.09.2020, 11:48

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Эль Мюрид

У России просто нет ресурса на гонку вооружений.

США фактически выдвинули ультиматум в адрес России, предложив ей заключить взамен закончившегося договора о сокращении стратегических наступательных вооружений меморандум, не требующий ратификации, который может стать основой для нового договора, но уже с участием Китая. Ультимативность заключается в сроках и отказе от любых предварительных условий. В случае неподписания такого меморандума после избрания Трампа предложения США станут жестче.

Дипломатическая хитрость заключается в том, что озвучивший предложение специальный посланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вообще не рассматривает ситуацию, в которой Трамп не будет переизбран. И согласие России на срочное подписание подобного меморандума будет означать, что Кремль тоже согласен с такой перспективой. Что, конечно, будет рассматриваться американскими демократами крайне неодобрительно.

Фактически Трамп втягивает кремлевских во внутренние конфликты в самих США - ранее подобные договоры обсуждались и с партией президента, и с его политическими соперниками. Неспешно и обстоятельно. Сегодня - нет. Трамп ставит условие - или сейчас, но относительно мягко, или потом - но на совсем других условиях.

При этом Биллингсли сообщил, что США вполне переживут, если Россия не ответит или ответит отказом. "Мы только начинаем перевооружение наших вооруженных сил в то время, когда Россия уже закончила его, а потому мы будем проводить свое перевооружение без оглядки на недействующий уже договор о сокращениях".

Вполне прозрачный намек на то, что у России просто нет ресурса на гонку вооружений, а потому предложение США - это просто шикарный подарок, от которого отказываются только идиоты.

Эль Мюрид, "Главред"

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