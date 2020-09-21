Доллар и евро пошли вверх
- 21.09.2020, 11:56
- 2,451
Как начались новые торги на белорусской бирже.
После двух недель практически каждодневного падения американская и европейская валюты пошли вверх, пишет сайт naviny.by.
Как свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:10, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:
доллар — 2,5755 белорусского рубля (+0,0097 пункта);
евро — 3,0548 белорусского рубля (+0,0134 пункта);
российский рубль— 3,4045 белорусского рубля за 100 российских (-0,016 пункта).