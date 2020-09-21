Доллар и евро пошли вверх 21.09.2020, 11:56

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Как начались новые торги на белорусской бирже.

После двух недель практически каждодневного падения американская и европейская валюты пошли вверх, пишет сайт naviny.by.

Как свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:10, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

доллар — 2,5755 белорусского рубля (+0,0097 пункта);

евро — 3,0548 белорусского рубля (+0,0134 пункта);

российский рубль— 3,4045 белорусского рубля за 100 российских (-0,016 пункта).

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