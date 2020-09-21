Bloomberg: Пандемия коронавируса «убивает» хорошие манеры 21.09.2020, 12:07

COVID-19 изменил правила вежливости.

Без сомнения, пандемия COVID-19 сильно изменила жизнь человечества. Однако, очередной жертвой коронавируса, вероятно, будут еще и «хорошие манеры». Правила вежливости существуют в течение длительного времени, но пандемия COVID-19 может негативно повлиять и на них, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Bloomberg.

Хорошие манеры и вежливость всегда были частью повседневной жизни, которая «подпитывала существование цивилизованного общества».

Во время нынешней пандемии правила вежливости несколько изменились, и, вероятно, эти изменения останутся даже после пандемии.

Сейчас большинство людей беспокоит именно собственная безопасность и безопасность близких.

Отныне не считается проявлением неприветливости отказ вести разговор с незнакомцами. Люди реже дают наличные бездомным.

Многие люди начали настороженно относиться к толпе, ведь пребывание среди большого количества людей значительно повышает риск инфицироваться коронавирусом.

Вероятно, изменится также одно из «золотых правил вежливости»: на входе люди будут реже пропускать друг друга, никто не будет держать двери для другого, ведь отойти в сторону и пропустить кого-то - это позволить этому человеку приблизиться, что также повышает риск передачи болезни.

Даже после пандемии люди станут «склонными к сбережениям», и это касается не только денег, но и некоторых бытовых вещей, таких как бытовая химия, например.

Даже рукопожатие исчезнет, ведь это тоже увеличивает риски передачи болезни.

Однако, с точки зрения вежливости это «создаст проблему». Рукопожатие традиционно сигнализировало об «отсутствии агрессии» и приветливости. «Приветствие локтями» не несет содержания рукопожатия.

Отсутствие рукопожатия может повлиять и на сферу бизнеса. Исследователи говорят, что "качество" рукопожатий важно во время деловых переговоров.

Во время прошлых пандемий руководители компаний продолжали символизировать соглашение, рукопожатием.

Рукопожатие имеет «особое значение» и для дипломатии. Социальная дистанция между лидерами стран «мало о чем сигнализирует».

Таким образом, социальное дистанцирование снижает риск распространения коронавируса, однако негативно влияет на хорошие манеры людей, и делает повседневное взаимодействие между людьми более «грубым и сухим». При этом, после завершения пандемии, скорее всего, люди начнут разрабатывать новые правила вежливости, резюмирует Bloomberg.

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