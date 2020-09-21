Глава Верховной Рады Украины подписал постановление о непризнании выборов в Беларуси 8 21.09.2020, 12:18

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Дмитрий Разумков

Документ был принят на прошлой неделе.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление, которым украинский парламент признал фальсификацию результатов выборов президента Беларуси. Об этом говорится на сайте Рады, пишет «Зеркало недели».

Согласно данным на сайте, Разумков подписал документ 21 сентября. Инициаторами проекта постановления указаны депутаты из фракции «Слуга народа».

Главным по подготовке документа был Комитет по вопросам внешней политике и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, постановление Верховная Рада приняла во время заседания 15 сентября. В частности, в заявлении говорится о том, что президентские выборы в Беларуси не были честными и свободными. А результаты, обнародованные белорусским Центризбиркомом не отражают реальное волеизъявление граждан страны. Также Рада поддержала введение санкций против лиц, причастных к фальсификации выборов и применения силы против белорусов.

При этом постановление украинского парламента вызвало возмущение Лукашенко. Он обвинил власти Украины в «политическом авантюризме» и «продажной риторике».

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