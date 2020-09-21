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Кипр не будет блокировать решение ЕС по санкциям против белорусских властей

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  • 21.09.2020, 12:21
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Кипр не будет блокировать решение ЕС по санкциям против белорусских властей

Он поддержит решение Евросоюза.

Как сообщает «Радыё Свабода», министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил:

«Реакция Евросоюза на нарушения прав человека, наша реакция на нарушения суверенитета и суверенных прав стран-участниц ЕС, наша реакция на любое нарушение наших фундаментальных ценностей и принципов — все это не может делаться на заказ. Здесь должна быть последовательность»

Однако он сказал, что выполнит решение Евросоюза.

Напомним, ранее Кипр блокировал решение ЕС по санкциям против белорусских властей, так как добивался введения санкций против Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

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