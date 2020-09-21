Виталий Портников: Лукашенко лишь изображал гаранта ненападения на Украину 4 21.09.2020, 13:11

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Виталий Портников

Украинская безопасность стала разменной монетой.

Александр Лукашенко заявил о «закрытии границ с Литвой и Польшей» и «усилении» с Украиной, пишет украинский политолог Виталий Портников для «Белсата». На первый взгляд, можно решить, что в отношении к Украине применена более мягкая мера, так как граница с этой страной не закрывается, а «всего лишь» усиливается. Но можно посмотреть на ситуацию и иначе. Литва и Польша – члены НАТО и «усиление» границы на этом направлении может выглядеть как демонстрация увеличения военного присутствия стран — членов ОДКБ. А Украину можно и попугать таким увеличением – тем более на фоне военных учений России и Беларуси.

Самые добрые отношения ради ненападения

Это «усиление» границы весьма показательно выглядит на фоне многолетней уверенности украинских политиков, что именно Лукашенко является гарантом безопасности их страны и ненападения на нее со стороны России. Эта уверенность стала вопросом национальной безопасности после того, как Россия и в самом деле напала на Украину в 2014 году. Лукашенко тогда встречался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, с которым Кремль отказывался поддерживать какие-либо официальные контакты, предоставил Минск в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Донбассе, затем проводил переговоры как с новым украинским президентом Петром Порошенко, так и с его преемником Владимиром Зеленским.

На авторитарный характер лукашенковского режима в Киеве предпочитали закрывать глаза. Я бы сказал – предпочитали всегда. Для Леонида Кучмы и Виктора Януковича Лукашенко был партнером по общему курсу интеграции с Россией. Для Виктора Ющенко – коллегой, который предоставил ему возможность стать «адвокатом Беларуси» в Европе. Ну а для Порошенко и Зеленского он уже «гарант ненападения». Человек, с которым важно поддерживать самые добрые отношения и на авторитарный характер режима которого нужно закрывать глаза. Ради ненападения, разумеется.

Никакого «гаранта ненападения» никогда не существовало

И вдруг оказалось, что эти гарантии – миф чистой воды, а Лукашенко вместе с Путиным защищает так называемое союзное государство от агрессии извне. Причем среди стран, которые участвовали в подготовке свержения его режима, белорусский правитель уверенно называет и Украину. И это несмотря на то, что в начале десятилетия, которое Лукашенко отвел Западу для подготовки этого плана, украинским президентом был Виктор Янукович – явно не враг своего белорусского коллеги. Да и Порошенко с Зеленским враждебности не проявляли. Но Лукашенко до этого никакого дела нет. Для него главное – заинтересовать Путина байкой о западной (и украинской, конечно же) угрозе и добиться безоговорочной поддержки.

А украинская безопасность, «гарантом» которой Лукашенко якобы был все эти годы, оказалась просто разменной монетой в этой неприглядной игре. Это, конечно, еще не означает, что Россия завтра нападет на Украину со стороны Беларуси. Но означает другое – никакого «гаранта ненападения» никогда не существовало. Лукашенко изображал этого гаранта до того самого дня, пока ему это было выгодно в торгах с Путиным. Но если завтра ему будет выгодно для сохранения власти поучаствовать в нападении на Украину – он и это сделает не колеблясь.

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