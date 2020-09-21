«Вас не простят и будут всегда презирать ваши земляки» 8 21.09.2020, 13:23

5,506

Ответ силовикам.

Читатель Telegram-канала "Баста!" ответил пресс-секретарю МВД Чемодановой по поводу того, что ей якобы "стыдно за женщин-активисток".

- Стыдно вам должно быть за то, что после сотен пострадавших от неправомерного применения спецсредств, после избиений и пыток мирного населения по приказу вашего начальства вся структура МВД была опозорена и потеряла какое-либо уважение в глазах народа.

Стыдно вам должно быть за то, что в стране правовой дефолт. До сих пор даже не возбуждены дела против преступников, которые совершали насилие против народа, в то время как ежедневно фабрикуются дела и совершаются репрессии по политическим мотивам в отношении мирных людей, а также людей, выполняющих свою работу (политиков, журналистов, МЧС, ОСВОД).

Стыдно вам должно быть за то, что пока вы пресмыкаетесь перед тараканом, тысячи сотрудников МВД, которые посвятили годы службе, теперь начальством склоняются к тому, чтобы воевать с собственным народом, чтобы становится преступниками, чтобы заниматься бессмысленной борьбой с национальной символикой, вместо того, чтобы с честью служить ради народа. На их карьере ставится крест, им некуда идти, их честь опорочена, и все это начальство делает только ради сохранения власти вашего диктатора, и его окружения.

Абсолютное большинство народа презирает вас. За это вам должно быть стыдно. Только стыда у вас нет, также как и совести. Поэтому ваше "стыдно" про активисток - это на самом деле "страшно". Вам страшно, потому что вы знаете, что скоро вас за все ваши деяния или будут судить, или что вы потеряете ваше насиженное место. Но самое страшное - что вас не простят и будут всегда презирать ваши земляки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.