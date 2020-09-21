Дмитрий Молош о протестах в Беларуси: Мы — с народом 21.09.2020, 13:43

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Дмитрий Молош

Фото: SibSport.info

Футбольный специалист поддержал тех, кто борется за перемены.

Главный тренер «Лиепаи» Дмитрий Молош после матча чемпионата Латвии с «Даугавпилсом» (4:0) ответил на вопрос журналиста, который спросил тренера о мирных протестах в Беларуси, пишет «Трибуна».

– Естественно, мы переживаем. В нашей родной стране происходят такие события. Мы – с народом. Ребята и я как главный тренер. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас. Хотим высказать всем поддержку. В такое непростое время в Беларуси происходят такие события. Здесь тяжело что-то говорить.

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