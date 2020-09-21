Чехия вышла на второе место в Европе по темпам распространения коронавируса 1 21.09.2020, 14:20

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Еще на прошлой неделе на втором месте была Франция.

Как пишет Charter97.org, об этом свидетельствуют последние данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, на которые многие страны ориентируются при определении своих списков "красной" и "зеленой зон".

Еще на прошлой неделе на втором месте была Франция, но за выходные Чехия обошла ее.

Количество новых заражений на 100 000 населения в Чехии достигло 193. Во Франции этот показатель сейчас составляет 186. На первом месте остается Испания - с показателем более 300 заражений на 100 000 населения.

Среди соседей Чехии наибольший показатель количества новых заражений в Венгрии - 103 на 100 000 населения, а в остальных - существенно ниже: 26 в Германии, 21 в Польше, 37 в Словакии.

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