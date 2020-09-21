Размер внешнего долга Беларуси побил рекорд за всю историю ведения статистики 12 21.09.2020, 14:37

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И ситуация только ухудшается.

Нацбанк обнародует подробные данные по внешнему долгу страны раз в квартал и с более чем 2-месячной задержкой. На 1 июля объем внешнего долга составил новую рекордную величину — 41,116 млрд USD, пишет сайт banki24.by.

Основной причиной роста внешнего долга стала ситуация в секторе госуправления. В этом секторе экономики внешний долг подскочил до 18,054 млрд USD.

Увеличение долга сектора госуправления объясняется выпуском евробондов в июне на сумму 1,25 млрд USD. Правда, все эти деньги уже проедены. За июль и август НБРБ спустил сопоставимую сумму на валютные интервенции.

Также власти ведут учет просроченного внешнего долга. По данным регулятора, на 1 июля белорусская экономика не отдала внешним кредиторам в срок 713,3 млн USD. Главная часть из этой суммы приходится на предприятия реального сектора.

Кстати, реальный сектор является вторым по размеру должником в экономике страны. К 1 июля обязательства достигли 14,830 млрд USD.

Для сравнения: банки и прочие кредитно-финансовые организации на ту же дату задолжали внешним кредиторам 5,125 млрд USD. В схожем порядке сектор госуправления, банки и предприятия выстроились по объемам погашения внешнего долга в 2021—2022 гг.

Важная деталь: кроме того, что государство напрямую является лидером по объему долга, оно еще и гарантирует возврат миллиардов долларов. На 1 июля 2020-го размер внешнего долга госсектора в расширенном определении и долга, который гарантирован властями, достиг 26,590 млрд USD.

Помимо долгов Минфина и Нацбанка в расширенное определение попадают долги банков (до 3,214 млрд USD) и обязательства предприятий (до 4,418 млрд USD). Просрочка по внешнему долгу госсектора в расширенном определении составила 242,4 млн USD.

Из-за значительной долговой нагрузки сектора экономики отвлекают миллиардные ресурсы на погашение и обслуживание обязательств. Например, за 2019 года траты составили 6,372 млрд USD, а за первую половину 2020-го — 3,201 млрд USD. По нашим расчетам, в текущем и будущем году уровень нагрузки сохранится около 6 млрд USD.

Среднедушевой внешний долг к 1 июля составил 4 375 USD на человека, хотя еще в начале 2010 года этот показатель был почти вдвое ниже (2 322 USD), а в начале 2006-го — в 8 раз ниже (526 USD).

С 2005-го по 2020 год размер внешнего долга по отношению к ВВП вырос с 17% до 65,4%. Это значит, что полтора десятилетия белорусская экономика росла почти в 4 раза медленнее, чем увеличивались ее внешние долги. По сути, нынешняя модель экономики существовала за счет постоянных денежных вливаний извне.

14 сентября Путин и Лукашенко договорились, что Беларусь получит новые кредиты на сумму 1,5 млрд USD в эквиваленте (2 госкредита и кредит ЕФСР). Это еще больше раздует внешний долг страны.

Уже известно, что российские деньги быстро растворятся. Госкредиты РФ пойдут на рефинансирование старых долгов и обеспечение платежей по импорту, а кредит ЕФСР (500 млн USD) направят на погашение долга перед «дочкой» Газпрома.

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