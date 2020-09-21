Участник Марша справедливости: Это были невероятные ощущения 1 21.09.2020, 16:35

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Фото: «Наша Ніва»

Сторонники перемен в очередной раз показали, что их большинство.

Участник Марша справедливости в Минске поделился с Telegram-каналом "Баста!" своими впечатлениями от акции.

- Вчера после первого нападения на нас я почувствовал какую-то эмоциональную встряску. Я, разменявший пятый десяток, в чужом городе, со мной семейная пара средних лет, их молодая коллега и мой сын с другом, только окончившие университет…

Черт возьми, на нас набрасываются потерявшие честь и стыд люди, которые по долгу службы обязаны нас защищать. Они гонятся, хотят задержать, и, возможно, избить. Затем произошло второе нападение...

И вот что я, присмотревшись и отдышавшись, заметил. Мужчины, девушки, женщины, парни - все начали снова выходить, выбираться из разных мест, тяжело дыша, матерясь на бандитов, но никто не то, что не сказал, а даже не шепнул: "все пропало, разбили, рассеяли" Нет! Все мы упорно пробирались к условленному месту. Повторюсь – все, кто там был, шли к цели!

Это были невероятные ощущения. Я поймал себя на мысли, что я не в чужом городе - я в своем городе. Я люблю этих людей и готов идти на все за них.

К сожалению, мы до позднего вечера остались без одного нашего друга. Но когда его освободили, он рассказал, что в автозаке чувствовал не страх, но разочарование из-за того, что не сможет попасть на марш. А его жена после того, как мужа схватили на ее глазах, сказала: "Мы должны идти, мы должны показать, что нас много!" И весь марш она заводила людей вокруг своими замечательным речевками!

Жыве Беларусь! Горжусь и люблю!

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