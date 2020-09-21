Музыканта Александра Помидорова арестовали на восемь суток 5 21.09.2020, 15:25

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фото: relax.by

Ни родные, ни журналисты не смогли попасть в суд.

Как сообщает tut.by, музыканта Александра Помидорова суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста.

Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.

Музыканта задержали в субботу 19 сентября, когда тот выступал со своим концертом на Ангарской.

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