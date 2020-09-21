Финансовый аналитик: На горизонте может маячить дефолт 3 21.09.2020, 15:34

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Экономическая ситуация продолжает накаляться.

Согласно свежим данным Нацбанка, в первом полугодии 2020 года внешний долг Беларуси вырос до отметки 41,1 миллиарда долларов – и таким образом обновил исторический рекорд.

Ситуацию усугубляет тот факт, что статистика пока еще не включает август и сентябрь, когда финансовая ситуация в стране продолжала ухудшаться.

– Это достаточно устойчивая тенденция к росту внешнего долга, – рассказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Я думаю, если в ближайшее время реализуются обещания России одолжить Беларуси денег, то этот долг вырастет еще больше – и в очередной раз обновит исторический рекорд.

По мнению финансового эксперта, главная проблема такой тенденции даже не в величине долга, а в возможности государства этот долг обслуживать.

– В нынешней политической ситуации Беларусь лишена любых возможностей для привлечения денег, кроме как со стороны России. Могу быть еще китайские кредиты, но они под вопросом. Других иностранных источников у нас не будет.

Вряд ли Россия и Китай согласятся удовлетворить все финансовые потребности Беларуси. Нам в ближайшие годы нужно выплачивать порядка 4 миллиардов долларов ежегодно. А большую часть этой суммы нужно рефинансировать – то есть, привлекать каждый год около 3 миллиардов, чтобы возвращать старые долги.

Без такого внешнего финансирования могут быть проблемы с обслуживанием долгов. А это значит, что на горизонте нескольких лет может маячить дефолт, – считает Вадим Иосуб.

По словам собеседника «Салiдарнасцi», белорусские власти могут столкнуться с финансовыми проблемами уже в 2020 году, так как обещанный российский кредит не покрывает всю сумму, которую Беларуси нужно рефинансировать, чтобы рассчитаться по долгам.

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