Ученые предложили заменить рыбу в фастфуде на медуз 6 21.09.2020, 16:01

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фото: Samuel tresch via Unsplash

Это поможет спасти исчезающие виды.

Ученые из Университета Квинсленда бьют тревогу: более 100 видов морских существ, которые занесены в категорию исчезающих, постоянно вылавливаются рыбаками для наших обедов и ужинов, пишет «Популярная механика». «Мы никогда бы не стали рассматривать поедание горных горилл или слонов, которые находятся под угрозой исчезновения», — говорят исследователи. Поэтому для спасения особей они предлагают заменить рыбу в популярной еде, например в «Fish and Chips», на медуз!

По мнению группы ученых, замена рыбы другими видами океанических существ, такими как медузы, в меню на вынос может помочь спасти исчезающие виды.

Защитники природы из Университета Квинсленда обнаружили, что 92 исчезающих и 11 критически исчезающих видов морских существ попадают в пищу. Промысел существ, которым угрожает вымирание, легален в большинстве стран мира. Команда обращает внимание, что крупнейшими импортерами являются Европа и США. Команда призвала к более жестким правилам маркировки морепродуктов, поскольку в настоящее время этикетка на приготовленных морепродуктах не говорит о том, что этот вид находится под угрозой.

Исследователи также создали «устойчивое руководство по морепродуктам», предназначенное для того, чтобы предложить альтернативные варианты для потребителей. Авторы говорят, что если вы можете сказать морской пище «нет», — то это отлично, но если для вас это сложно, то ешьте определенные виды меньше или же обратите внимание на таких существ, как морское ушко, съедобная мидия и мангровый краб.

«Это должно быть незаконно есть то, что находится под угрозой исчезновения, особенно виды, которые находятся под критической угрозой. Если мы сможем лучше координировать политику рыболовства и сохранения, мы сможем предотвратить это», — считает команда ученых.

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