Первый секретарь управления Европы МИД покинул свою должность
- 21.09.2020, 16:42
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Госслужащие продолжают покидать свои посты.
Первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин покинул свою должность. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».
«Мой герой и role model - это однозначно Хэнк Риарден. Но сейчас, вероятно, помочь нам может только совет Франсиско Д’Анкония: Атлант, расправь плечи!» — написал Павел Слюнькин.
Напомним, ранее протестующих поддержал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.