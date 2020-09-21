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Первый секретарь управления Европы МИД покинул свою должность

  • 21.09.2020, 16:42
  • 4,681
Первый секретарь управления Европы МИД покинул свою должность
Фото: НОК Литвы

Госслужащие продолжают покидать свои посты.

Первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин покинул свою должность. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».

«Мой герой и role model - это однозначно Хэнк Риарден. Но сейчас, вероятно, помочь нам может только совет Франсиско Д’Анкония: Атлант, расправь плечи!» — написал Павел Слюнькин.

Напомним, ранее протестующих поддержал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

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