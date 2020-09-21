На Минском электротехническом заводе повесился рабочий 5 21.09.2020, 16:51

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Станислав и его семья / фото из соцсетей

Коллеги считают, на него давили из-за политических взглядов.

На Минском электротехническом заводе имени Козлова нашли повешенным сборщика Станислава Чура. Он покончил с собой во время обеденного перерыва. У Станислава остались жена и несовершеннолетний сын, сообщает «Еврорадио».

По какой причине Станислав решился на самоубийство неизвестно. Его коллеги допускают, что на Станислава оказывалось давление из-за его политических взглядов. «Говорят, что он поругался с начальством, потом сдал инструменты и ходил искал место, где покончить с собой», – рассказал один из сотрудников завода.

Похороны Станислава пройдут в Вилейке.

Напомним, Минский электротехнический завод в прошлом месяце активно бастовал. 11 августа десятки заводчан подписали обращение с требованием прекратить насилие над протестующими и освободить всех задержанных. Обращение было адресовано Администрации президента.

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