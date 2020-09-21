Глава МИД Германии: Евросоюз должен подумать о внесении Лукашенко в санкционный список 3 21.09.2020, 16:59

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Хайко Мас

Хайко Мас считает, что ситуация в Беларуси не улучшилась.

Как сообщает "Немецкая волна", об этом заявил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в Брюсселе, где проходят консультации руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. "Мы должны констатировать, что за минувшие недели ситуация не улучшилась. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Мас.

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