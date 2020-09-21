Геннадий Федынич — властям: Cитуацию не отыграть назад 3 21.09.2020, 17:14

6,990

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Люди имеют право на защиту своих политических интересов.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал «Радыё Рацыя» новую инициативу Генеральной прокуратуры, которая собирается предъявить бастующим работниками «Беларуськалия» иск.

- Эта инициатива – некий абсурд. Есть такое понятие-прибыль, которую упустили. Так пусть прокуратура посчитает, сколько было потеряно, если предприятие не могло реализовать продукцию в свое время. А сегодня что-то требовать от людей, которые бастовали, это, мягко говоря, неправильно. Если у взыскателей не было экономической точки к нанимателю, то я не знаю, как бы суд решал эту проблему. У нас политические забастовки законом не регламентированы. Хотя по Конституции рабочие имеют право на забастовку. И там не написано, на какую: политическую либо экономическую. Люди имеют право на защиту своих политических интересов, что и сделала забастовка «Беларуськалия». Но если начнут взыскивать с людей деньги, то рабочим нужна солидарность. Тогда наниматель задумается, что он делает.

Мне кажется, поздно запугивать, так как ситуация уже не будет прежней. Безусловно, и шахтеры уже не те, что были в 90–е годы, но, считаю, что и сейчас хватает достаточно сильных людей. Мне кажется, что белорусский независимый профсоюз, которые там существует, должен сделать заявление и предупредить руководителей предприятия и выразить им недоверие, если они начнут «прессовать» рабочих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».