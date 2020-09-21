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Как минчане поддерживали Марш справедливости из окон

  • 21.09.2020, 17:47
  • 4,692
Как минчане поддерживали Марш справедливости из окон
фото: Еврорадио

«Оконная революция».

20 сентября в белорусских городах прошли Марши справедливости. Журналисты оценивают количество собравшихся в 100 тысяч, передает «Еврорадио».

Протестующие минчане прогулялись по проспекту Победителей, а потом вернулись в центр столицы. Многие люди поддерживали участников марша, выходя на балконы и выглядывая из окон своих квартир. Колонна встречала их радостным скандированием: «Да-лу-чай-ся!» В ответ люди включали музыку, махали и разворачивали флаги.

Но были и те, кто наблюдал за колонной протестующих без радости (и это не только силовики). Когда люди двигалась по улице Романовская Слобода, кто-то попытался облить протестующих водой из окна. Впрочем, участников марша это только позабавило.

фото: Еврорадио
фото: Еврорадио
фото: Еврорадио
фото: Еврорадио
фото: Еврорадио
фото: Еврорадио
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