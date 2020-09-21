С 21 сентября возобновились полеты в Россию

С 21 сентября возобновились полеты в Россию2
- 21.09.2020, 17:57
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Каждый пассажир должен предоставить свежие отрицательные тесты на COVID-19.
С 21 сентября возобновилось авиасообщение между Россией и Беларусью. Однако у всех прибывающих в Россию должны быть свежие отрицательные тесты на COVID-19 — мазки из носоглотки, предупреждает посольство Беларуси в России, пишет tut.by.
Пока полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. В настоящее время авиакомпании отрабатывают даты начала полетов и графики предстоящих рейсов.
Для въезда в Россию на самолете у человека должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки. То есть тест на антитела (это когда у вас берут кровь из вены) не подходит.
В пункте пропуска по прибытии в Россию пассажирам нужно сдать самодекларацию о состоянии здоровья.
Заполнить анкету можно:
• предварительно скачав форму на сайте «Белавиа» в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров»;
• на борту во время путешествия.
Авиакомпания «Белавиа», в частности, планирует раздавать такие анкеты пассажирам при посадке на борт воздушного судна, направляющегося в Россию.
После прибытия в Россию иностранцы, напомним, должны 14 дней соблюдать требования по изоляции.
Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?
Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.
Это можно сделать в:
• Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;
• Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
• Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.
Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.