С 21 сентября возобновились полеты в Россию 2 21.09.2020, 17:57

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Каждый пассажир должен предоставить свежие отрицательные тесты на COVID-19.

С 21 сентября возобновилось авиасообщение между Россией и Беларусью. Однако у всех прибывающих в Россию должны быть свежие отрицательные тесты на COVID-19 — мазки из носоглотки, предупреждает посольство Беларуси в России, пишет tut.by.

Пока полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. В настоящее время авиакомпании отрабатывают даты начала полетов и графики предстоящих рейсов.

Для въезда в Россию на самолете у человека должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки. То есть тест на антитела (это когда у вас берут кровь из вены) не подходит.

В пункте пропуска по прибытии в Россию пассажирам нужно сдать самодекларацию о состоянии здоровья.

Заполнить анкету можно:

• предварительно скачав форму на сайте «Белавиа» в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров»;

• на борту во время путешествия.

Авиакомпания «Белавиа», в частности, планирует раздавать такие анкеты пассажирам при посадке на борт воздушного судна, направляющегося в Россию.

После прибытия в Россию иностранцы, напомним, должны 14 дней соблюдать требования по изоляции.

Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

• Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;

• Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

• Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.

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