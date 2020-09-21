«Сейчас - как раз то время, когда нужно отложить все заботы и найти время для правды»1
- 21.09.2020, 18:09
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Иначе ложь станет правдой.
- Для правды времени ни жалко, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Помните эту крылатую фразу из фильма "Гараж"?
Сейчас, бывает, от коллег, друзей да и просто знакомых можно слышать: "Душой я с вами, но нет времени на "все это", подразумевая мирные шествия, протест, сопротивление. "У меня семья, работа, дача, закатки"...
Сейчас - как раз то время, когда нужно отложить все заботы и найти время для правды. Иначе ложь станет правдой.