Главы МИД ЕС признали Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси 4 21.09.2020, 18:17

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ЕС призвал к новым свободным выборам в Беларуси.

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Александра Лукашенко законно избранных президентом Беларуси. Об этом по итогам встречи главы МИД в Брюсселе 21 сентября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его брифинг транслировался на сайте европейской службы внешних связей.

"Мы не признаем легитимности Лукашенко по результатам выборов. Мы считаем их безусловно фальсифицированными. При этом выражаем солидарность с народом Беларуси, его демократическими устремлениями. Призываем к новым свободным выборам под наблюдением ОБСЕ", – сказал Боррель.

По его словам, в Европе много лет не видели столь жестокого подавления прав граждан на выражение мнения, как в Беларуси.

Глава европейской дипломатии предостерег все государства от вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что только народ этой страны может решать вопросы своей политической повестки.

Комментируя перспективы введения санкций по отношению к должностным лицам режима Лукашенко, причастным к незаконным задержаниям и пыткам участников демонстраций, Боррель сказал: "После обсуждения стало ясно, что одобрение санкций сегодня невозможно, поскольку не достигнуто единодушное согласие. Этот вопрос будет решаться на уровне глав государств и правительств Европейского союза позже на этой неделе".

Главы МИД обсудили тему финансовой поддержки гражданского общества и независимых медиа Беларуси, добавил Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

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